Росіянка втекла на батьківщину після арешту чоловіка-зрадника

Цієї суботи стало відомо про кончину пропагандиста-зрадника, виконавчого директора медіагрупи "Росія сьогодні" Кирила Вишинського. Журналіст, родом із Дніпра, помер у 58 років після тривалої хвороби.

У 90-х роках Вишинський працював на українському телебаченні як шеф-редактор і телеведучий. Після Революції Гідності у 2014 році журналіст обійняв посаду керівника агентства "РІА Новини-Україна", яке згодом стало частиною медіагрупи "Россия сегодня".

У травні 2018 року пропагандиста заарештували у Києві за звинуваченням у держзраді (справа була пов’язана з українофобною діяльністю агентства). Тоді ж у ЗМІ почала "висвічувати" дружина Вишинського — Ірина.

Що відомо про вдову Кирила Вишинського

Громадянка Росії, яка у шлюбі із чоловіком-українцем жила у Києві. Після арешту зрадника втекла на батьківщину "з міркувань безпеки". У листопаді 2018 року Вишинська, за згодою російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Дмитра Куликова, підписала контракт з американською лобістською компанією The Friedlander Consulting Group LLC на суму 50 тисяч доларів. Згідно з договором, компанія мала представляти її інтереси "з питань захисту прав журналістів в Україні" та сприяти організації зустрічей з членами Конгресу США. 2019 року Вишинський був звільнений у рамках обміну "35 на 35" між Україною та Росією.

Вишинська має акаунти у різних соціальних мережах. В одному з них вона поділилася, що з 1991 по 1994 роки навчалася на медсестру в Медичному училищі № 8 у Москві. Також у росіянки є економічна освіта, яку вона здобула у Фінансовому університеті при Уряді РФ. Після втечі з України Ірина пішла на курси косметології у Москві й тепер робить росіян "красивими".

Нагадаємо, що цієї суботи відзначається річниця смерті ще одного ворога України. Раніше ми писали, як виглядає могила голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та як він загинув два роки тому.