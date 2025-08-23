Россиянка сбежала на родину после ареста мужа-предателя

В эту субботу стало известно о кончине пропагандиста-предателя, исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского. Журналист, родом из Днепра, умер в 58 лет после продолжительной болезни.

В 90-х годах Вышинский работал на украинском телевидении в качестве шеф-редактора и телеведущего. После Революции Достоинства в 2014 году журналист занял должность руководителя агентства "РИА Новости-Украина", которое впоследствии стало частью медиагруппы "Россия сегодня".

В мае 2018 года пропагандиста арестовали в Киеве по обвинению в госизмене (дело было связано с украинофобной деятельностью агентства). Тогда же в СМИ начала "мелькать" супруга Вышинского — Ирина.

Что известно о вдове Кирилла Вышинского

Гражданка России, которая в браке с мужем-украинцем жила в Киеве. После ареста предателя сбежала на родину "по соображениям безопасности". В ноябре 2018 года Вышинская, с согласия российских пропагандистов Дмитрия Киселева и Дмитрия Куликова, подписала контракт с американской лоббистской компанией The Friedlander Consulting Group LLC на сумму 50 тысяч долларов. Согласно договору, компания должна была представлять ее интересы "по вопросам защиты прав журналистов в Украине" и содействовать организации встреч с членами Конгресса США. В 2019 году Вышинский был освобожден в рамках обмена "35 на 35" между Украиной и Россией.

Вышинская имеет аккаунты в различных социальных сетях. В одном из них она поделилась, что с 1991 по 1994 года училась на медсестру в Медицинском училище № 8 в Москве. Также у россиянки есть экономическое образование, которое она получила в Финансовом университете при Правительстве РФ. После побега из Украины Ирина пошла на курсы косметологии в Москве и теперь делает россиян "красивыми".

