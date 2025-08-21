Готуйте шубу і чоботи. Якої погоди очікувати українцям на День Незалежності
Де температура впаде найбільше
Погода в Україні на вихідні перед святкуванням Дня Незалежності принесе українцям відчутне погіршення погодних умов — це ще одне нагадування наближення кінця літнього сезону. Синоптики прогнозують суттєве зниження температури та дощі по всій території країни.
"Телеграф" розповість якою буде погода в Україні у ці дні. У матеріалі використовуються дані Ventusky, а також Укргідрометцентру.
Погода в Україні 23 серпня
У суботу, 23 серпня, за прогнозом Ventusky, температурний фон в Україні коливатиметься від +14°C до +21°C.
А ось за даними Українського гідрометеорологічного центру, 23 серпня країну накриють мінливі погодні умови. У більшості регіонів очікуються опади різної інтенсивності. Західні області матимуть температуру від +10°C до +20°C, центральні регіони — від +11°C до +21°C. Східні та південні області збережуть тепліші умови з температурами від +19°C до +27°C.
Погода в Україні 24 серпня
Неділя стане днем кардинальних змін у погоді. Синоптики попереджають про значне похолодання практично по всій території України. Температурні показники знизяться до більш помірних значень, що буде особливо відчутно після спекотних днів попереднього тижня.
Найхолодніші умови очікуються в північних та північно-західних областях, де температура може опуститися до найнижчих літніх показників. Центральні регіони також відчують суттєве зниження температури порівняно з попередніми днями.
На 24 серпня Укргідрометцентр прогнозує подальше поширення прохолодної погоди. Температурний режим стабілізується на рівні від +10°C до +19°C у більшості регіонів. Найтепліше залишиться на півдні та сході, де термометри показуватимуть від +17°C до +27°C. Опади очікуються локально, переважно у вигляді короткочасних дощів.
