Готуйте шубу і чоботи. Якої погоди очікувати українцям на День Незалежності

Де температура впаде найбільше

Погода в Україні на вихідні перед святкуванням Дня Незалежності принесе українцям відчутне погіршення погодних умов — це ще одне нагадування наближення кінця літнього сезону. Синоптики прогнозують суттєве зниження температури та дощі по всій території країни.

"Телеграф" розповість якою буде погода в Україні у ці дні. У матеріалі використовуються дані Ventusky, а також Укргідрометцентру.

Погода в Україні 23 серпня

У суботу, 23 серпня, за прогнозом Ventusky, температурний фон в Україні коливатиметься від +14°C до +21°C.

А ось за даними Українського гідрометеорологічного центру, 23 серпня країну накриють мінливі погодні умови. У більшості регіонів очікуються опади різної інтенсивності. Західні області матимуть температуру від +10°C до +20°C, центральні регіони — від +11°C до +21°C. Східні та південні області збережуть тепліші умови з температурами від +19°C до +27°C.

Погода в Україні 24 серпня

Неділя стане днем кардинальних змін у погоді. Синоптики попереджають про значне похолодання практично по всій території України. Температурні показники знизяться до більш помірних значень, що буде особливо відчутно після спекотних днів попереднього тижня.

Найхолодніші умови очікуються в північних та північно-західних областях, де температура може опуститися до найнижчих літніх показників. Центральні регіони також відчують суттєве зниження температури порівняно з попередніми днями.

На 24 серпня Укргідрометцентр прогнозує подальше поширення прохолодної погоди. Температурний режим стабілізується на рівні від +10°C до +19°C у більшості регіонів. Найтепліше залишиться на півдні та сході, де термометри показуватимуть від +17°C до +27°C. Опади очікуються локально, переважно у вигляді короткочасних дощів.

