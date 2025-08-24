Смертельно гарну квітку побачили в одній області України: вона занесена в Червону книгу (фото)

Вона росте в лісах, чагарниках та на узліссях

У Дніпропетровській області ботаніки виявили рідкісну рослину. Вона має отруту, яка дуже небезпечна для живих організмів.

Аконіт дібровний занесений у Червону книгу України. Цей вид належить до родини жовтецевих і є однією з найотруйніших рослин нашої флори, як повідомили у "Дніпро Регіон" на Facebook.

Який вигляд має аконіт дібровний

Опис рослини

Аконіт дібровний — багаторічна трав'яниста рослина заввишки 40–100 см з прямим стеблом. Листки пальчасто-розсічені, а квітки жовті чи фіолетові, зібрані в щільні суцвіття, розташовані на верхівці стебла. Цвіте у червні — липні.

Поширена ця квітка на Лівобережжі в лісостепу (на лівій, тобто східній, стороні Дніпра) та на Півночі степу України (в цій зоні частково знаходяться Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька області) зокрема в лісах, чагарниках та на узліссях.

Де росте аконіт дібровний

Аконіт дібровний містить алкалоїд аконітин, який є потужним токсином. Тому він дуже небезпечний для людей, тварин, комах тощо.

