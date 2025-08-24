Смертельно красивый цветок увидели в одной области Украины: он занесен в Красную книгу (фото)

Она растет в лесах, кустарниках и на опушках

В Днепропетровской области ботаники обнаружили редкое растение. Оно имеет яд, который очень опасен для живых организмов.

Аконит дубравный занесен в Красную книгу Украины. Этот вид относится к семейству лютиковых и является одним из самых ядовитых растений нашей флоры, сообщили в "Днепр Регион" на Facebook.

Как выглядит аконит дубравный

Описание растения

Аконит дубравный — многолетнее травянистое растение высотой 40-100 см с прямым стеблем. Листья пальчато-рассеченные, а цветки желтые или фиолетовые, собраны в плотные соцветия, расположены на верхушке стебля. Цветет в июне – июле.

Распространен этот цветок на Левобережье в лесостепи (на левой, то есть восточной, стороне Днепра) и на Севере степи Украины (в этой зоне частично находятся Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская области) в частности в лесах, кустарниках и на опушках.

Где растет аконит дубравный

Аконит дубравный содержит алкалоид аконитин, являющийся мощным токсином. Поэтому он очень опасен для людей, животных, насекомых и так далее.

