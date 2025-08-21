Має плоди у вигляді їжачків: гарну ліану з Північної Америки помітили на Київщині (фото)

В Україні така незвична рослина вважається декоративною

У Київській області, на березі річки Стугна, місцеві мешканці звернули увагу на незвичну рослину, що активно розповзається по землі, сусідніх травах та навіть вилазить на гілки дерев на кілька метрів угору. На перший погляд вона виглядає доволі екзотично, а її плоди через численні колючки нагадують крихітних їжачків.

Такий допис опублікували в Facebook-спільноті "Рослинний світ України". Як з'ясувалося, що на фото — їжакоплідник виткий, або ехіноцистис шипуватий (Echinocystis lobata) — декоративна рослина з родини гарбузових, яка походить із Канади та США.

Незвичну рослину-"їжака" зафіксували на Київщині

Як додав автор допису, таке диво знайши в селищі Борова, що на Київщині.

Чим відомий їжакоплідник

Їжакоплідник виткий

Ця однорічна ліана може виростати від 2 до 6 метрів у довжину. Її стебла — тонкі та розгалужені, здатні чіплятися за інші рослини чи опори завдяки роздільним вусикам. Рослина квітне запашними білими квітками діаметром до 16 міліметрів, а після цвітіння формує характерні плоди — невеликі гарбузини завдовжки 3-5 см, вкриті щетинистими шипиками. Саме завдяки цим плодам рослину часто називають "їжакоплідником".

Її насіння — довгасто-овальне, темно-коричневе та доволі велике, завдяки чому ехіноцистис легко поширюється. На своїй батьківщині, у Північній Америці, він вважається звичайною дикою рослиною, а в Європі, зокрема й в Україні, був інтродукований як декоративна культура. Нині ж його можна зустріти майже повсюди: у парках, на балконах, у садах, а подекуди він навіть дичавіє та швидко захоплює вільні території.

Насіння їжакоплідника

Особливістю рослини є її здатність прикрашати простір — густо вкривати паркани, альтанки чи інші конструкції. Проте через активне розростання ехіноцистис іноді вважають агресивним "зеленим загарбником". Водночас багато хто захоплюється його декоративністю й кумедними плодами, схожими на маленьких колючих їжачків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні росте чимало рідкісних видів, що опинилися на межі зникнення та внесені до Червоної книги. Серед них — горобина лікарська, відома також як глоговина (Sorbus torminalis), яку нещодавно зафіксували в Києві.