На Закарпатті є місце падіння найбільшого метеорита в Європі. Сюди приїжджав навіть Жуль Верн

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У природничому музеї у Відні туристів дивує величезний 300-кілограмовий уламок метеорита "Княгиня". До тоді ще імператорського музею Австро-Угорщини його привезли з українських Карпат.

Метеор вибухнув і розлетівся на тисячу уламків над закарпатським селом Княгиня 9 червня 1866 року. Це найбільший з-поміж знайдених в Європі метеоритів у новітній історії. Зацікавлений історіями про метеорит, на місці його падіння в 1892 році побував сам Жуль Верн, згодом описавши враження у романі "Замок в Карпатах".

Уламки метеориту зберігаються в музеях 115 міст світу, у тому числі у Відні

Чарльз Дарвін після вивчення уламків метеорита доктором Отто Ганом, дійшов висновку: "Княгиня" має у собі частинки позаземних коралів, паразитів та рослин. У 1881 році у журналі Science був навіть опублікований матеріал "Дарвін і відкриття доктора Гана викопних організмів в метеоритах".

Пошук уламків триває досі, а місце падіння метеорита можна побачити на власні очі у парку "Ужанський". На місці падіння метеорита, на схилі гори Стінка тепер торф’яне болото.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.