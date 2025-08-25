В Закарпатье есть место падения крупнейшего метеорита в Европе. Сюда приезжал даже Жюль Верн

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В естественном музее в Вене туристов удивляет огромный 300-килограммовый обломок метеорита "Княгиня". До этого еще императорского музея Австро-Венгрии его привезли из украинских Карпат.

Метеор взорвался и разлетелся на тысячу обломков над закарпатской деревней Княгиня 9 июня 1866 года. Это самый большой среди найденных в Европе метеоритов в новейшей истории. Заинтересованный историями о метеорете, на месте его падения в 1892 году побывал сам Жюль Верн, впоследствии описавший впечатление в романе "Замок в Карпатах".

Обломки метеорита хранятся в музеях 115 городов мира, в том числе в Вене

Чарльз Дарвин после изучения обломков метеорита доктором Отто Ганом пришел к выводу: "Княгиня" имеет в себе частицы внеземных кораллов, паразитов и растений. В 1881 году в журнале Science был даже опубликован материал "Дарвин и открытие доктора Гана ископаемых организмов в метеоритах".

Поиск обломков продолжается до сих пор, а место падения метеорита можно увидеть своими глазами в парке "Ужанский". На месте падения метеорита, на склоне горы Стенка теперь торфяное болото.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшее казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города.