Дощі з грозами чи просто хмарність? Що чекає киян найближчими днями

У столиці опуститься температура

У Києві відчутно похолодало цими днями. Синоптики прогнозують, що упродовж 26-27 серпня у столиці також можливі дощі. Однак температура скоро знову підвищуватиметься.

Протягом вівторка-середи температура на термометрах вдень коливатиметься в межах +16…21 градусу тепла. Про це повідомили у Погода.Мета та Sinoptik.

Тож за прогнозом Погода.Мета, вівторок буде сильно хмарним, але у середу вдень небо має прояснитись. Дощів не очікується.

Повітря вдень прогріється до +16…20 градусів, а вночі — охолонути до +12 градусів. Водночас вітри не розгуляються вище слабких 4 м/с.

Чи буде дощити цими днями

Натомість у Sinoptik кажуть, що у вівторок опади спостерігатимуться протягом усього дня — вранці очікується дрібний дощ, в обід буде дуже сильний дощ із грозою, а ввечері опади трохи послабляться. У середу ж небо просто вкриється хмарами.

Денна температура має сягнути +17…21 градусу, а нічна — впасти до +12…13 градусів. Сила вітрів тим часом не перевищить легких 3 м/с.

Коли йтиме дощ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на День Незалежності випав перший сніг.