Кінець літа не потішить погодою? Що прогнозують синоптики

Холодні ночі змінюватимуться туманним ранком

В останній тиждень серпня погода більше нагадуватиме вересневу. Хоча опадів буде небагато, ртутні стовпчики вже не зможуть підніматися так високо, а ночі взагалі будуть схожі на осінні.

Частими гостями стануть ранкові тумани. Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич.

З 25 серпня Україна увійде до режиму осінньої прохолоди. Потужний антициклон із центром над Білоруссю та нашим заходом "накриє" країну високим атмосферним тиском та стабільною погодою.

Значних опадів не очікується, лише в окремі дні на півночі та сході України можуть бути короткочасні дощі, які розподілятимуться територією нерівномірно. Температура вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, удень +20…+25°С; на півдні, сході та на Закарпатті вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

Вночі та вранці місцями у західних та північних областях можуть спостерігатися короткочасні тумани. Загалом погода у третій декаді серпня нагадуватиме початок вересня не лише цифрами на термометрі, а й відчуттями. Але турбуватися не варто — стихій та небезпечних явищ синоптики не прогнозують.

Європейська прогностична карта на період з 25 серпня по 1 вересня красномовно показує, що вся Східна Європа, включаючи більшу частину України, забарвлена у синій колір. Це означає одне – прийшла прохолода!

Раніше ми розповіли, якої погоди чекати українцям у День Незалежності. Це свято принесе українцям відчутне погіршення погодних умов – це ще одне нагадування про наближення кінця літнього сезону.