Смешное украинское слово, которое россиянам не понять. Проверьте, знаете ли его вы

В украинском языке много забавных и самобытных слов. Некоторые из них для россиян – настоящая загадка – например, слово "квецяти".

"Телеграф" рассказывает, что оно означает. Это слово может также звучать как ґведзяти чи квацяти. Оно используется в значении мазать, красить что-либо; наносить на что-то слой чего-нибудь жидкого (преимущественно небрежно).

Примеры из литературы:

Довгенько квецяли [учні маляра] щітками мовчки. Потім Федот оглянувся, чи хтось не ходить близько, й промовив пошепки: – Той вірш, який читав недавно Іван Кіндратович, – про декабристів. (Василь Шевчук)

А скажи мені, юначе, чи доводилося тобі коли-небудь фарбами малювати? Не в школі, на уроках ми всі щось там квецяли. (П. Запаренко)

Подобные слова есть в других языках. У болгар — ква́цам, словенцев — kvacáti, белорусов — квэ́цаць.

