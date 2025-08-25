Укр

Смешное украинское слово, которое россиянам не понять. Проверьте, знаете ли его вы

Елена Руденко
Россияне часто совершенно не понимают наш язык
Похожие слова есть в других языках

В украинском языке много забавных и самобытных слов. Некоторые из них для россиян – настоящая загадка – например, слово "квецяти".

"Телеграф" рассказывает, что оно означает. Это слово может также звучать как ґведзяти чи квацяти. Оно используется в значении мазать, красить что-либо; наносить на что-то слой чего-нибудь жидкого (преимущественно небрежно).

Примеры из литературы:

  • Довгенько квецяли [учні маляра] щітками мовчки. Потім Федот оглянувся, чи хтось не ходить близько, й промовив пошепки: – Той вірш, який читав недавно Іван Кіндратович, – про декабристів. (Василь Шевчук)
  • А скажи мені, юначе, чи доводилося тобі коли-небудь фарбами малювати? Не в школі, на уроках ми всі щось там квецяли. (П. Запаренко)

Подобные слова есть в других языках. У болгар — ква́цам, словенцев — kvacáti, белорусов — квэ́цаць.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно красиво обозвать абьюзера на украинском языке. В нашем языке есть несколько точных определений для человека, который систематически наносит психологический, эмоциональный или физический вред другим. Среди них — "цькувальник" или "цькувач", что подчеркивает систематическое преследование и унижение человека, что часто можно встретить среди молодежи и детей. Для более формального или художественного употребления можно применять термины "обузник", "підгнітник", "підгнобник".

