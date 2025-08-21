Смішне українське слово, значення якого росіяни ніколи не вгадають: вивчіть обов’язково

Його можна зустріти у деяких творах

В українській мові є чимало унікальних та милозвучних слів, а деякі з них можуть навіть розвеселити. До прикладу, слово "желіпати".

"Телеграф" розповість, що воно означає, а також, коли його можна використовувати. Зауважимо, що фактично "желіпати" — це діалектизми.

Українське слово "желіпати" означає кричати, скандалити або голосно плакати, ревіти. Цей діалектизм походить з південно-східних областей України, та передає емоційне напруження, різкість тону або горе.

Коли використовувати

"Сюди його давай! Хто викрикує? – желіпав посередник", — з твору Панаса Мирного. Коли хтось сильно плаче — "Невеличку дівчинку Маринку, що желіпала на всі хати, Христя узяла на руки…" — з твору Панаса Мирного.

Навіть з вищевикладених прикладів видно, що здебільшого слово "желіпати" використовують в літературі. Однак його можна вживати і в повсякденному житті, аби урізноманітнити мову. Слово "желіпати" має яскравіше емоційне забарвлення, воно передає не просто дію, а її силу, інтенсивність і стан людини, що її виконує.

Додамо, що желіпати — дієслово недоконаного виду. Воно може утворювати дієприкметник — желіпаючи та желіпавши.

