Риба ледве не забрала вудочку на дно: рибалка витягнув з води 12-кілограмового красеня (відео)

Вона ледь поміщається в сачок

У Кам’янському місцевому рибалці вдалося спіймати рибу, яку в народі називають" водяною коровою", бо їсть вона тільки очерет, водорості та траву.

Рибалка з Кам'янського витягнув на берег білого амура вагою в 12 кілограмів. Як можна побачити на відео в ТікТок користувача "vagandaniil", риба активно чинила опір і ледь не потягнула вудочку на дно, але завдяки сачку йому таки вдалось витягти трофей.

Для довідки

Білий амур — риба з родини коропових, яку ще називають "водяною коровою". Свою назву вона отримала завдяки тому, що живиться переважно рослинністю: молодими пагонами очерету, водоростями та водяною травою. В окремих випадках може споживати й інші корми, проте основу її раціону складає рослинна їжа.

Амур білий

Зовні білий амур має видовжене тіло, сріблясто-зеленкувату луску та широку голову. Дорослі особини можуть досягати ваги у 30–40 кілограмів і виростати до метра у довжину.

Амур білий

Риба родом із басейну річки Амур у Східній Азії, але зараз її можна зустріти у багатьох водоймах Європи, зокрема й в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські рибалки похизувалися рибою-велетнем.