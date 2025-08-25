Рыба чуть не забрала удочку на дно: рыбак вытащил из воды 12-килограммового красавца (видео)

Она едва помещается в сачок

В Каменском местному рыбаку удалось поймать рыбу, которую в народе называют "водяной коровой", потому что ест она только камыш, водоросли и траву.

Рыбак из Каменского вытащил на берег белого амура весом в 12 килограммов. Как можно увидеть на видео в ТикТок пользователя "vagandaniil", рыба активно сопротивлялась и едва не потянула удочку на дно, но благодаря сачку ему таки удалось вытянуть трофей.

Для справки

Белый амур – рыба из семейства карповых, которую еще называют "водяной коровой". Свое название она получила благодаря тому, что питается преимущественно растительностью: молодыми побегами камыша, водорослями и водяной травой. В отдельных случаях может употреблять и другие корма, однако основу рациона составляет растительная пища.

Амур белый

Снаружи белый амур имеет удлиненное тело, серебристо-зеленоватую чешую и широкую голову. Взрослые особи могут достигать веса в 30-40 килограммов и вырастать до метра в длину.

Амур белый

Рыба родом из бассейна реки Амур в Восточной Азии, но сейчас ее можно встретить во многих водоемах Европы, в том числе в Украине.

