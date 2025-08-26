Літо попрощається з Україною екстремальною спекою. Де чекати до +37

Літо завершиться на високій ноті

Після похолодання, що охопило Україну, наприкінці серпня знову повернеться спека. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже з 28 серпня під дією антициклону, по всій країні буде сухо та малохмарно. Температура повітря почне зростати.

Прогноз погоди 29 серпня

У п'ятницю опадів також не передбачається. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12…+18 градусів. В денні години повітря прогріється до 27…32 градусів із позначкою "плюс". У західних областях місцями прогнозується спека до +33…+35 градусів.

Карта погоди 29 серпня

Прогноз погоди 30 серпня

У суботу знову майже всюди буде сухо, на небі будуть лише легкі хмаринки. Втім ввечері на крайньому заході можуть пройти нетривалі дощі з грозами. В нічні години очікуються помірні градуси +14…+19. День буде спекотним 30…35 градусів вище нуля.

Карта погоди 30 серпня

Прогноз погоди 31 серпня

За прогнозом Кібальчича, в останній день літо попрощається з українцями спекою. У більшості областей буде без опадів, лише на заході вдень а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Ніч пройде за температури +15…+20 градусів. В денні години у західних та північних областях очікується +26…+31 градус. На решті території країни буде ще спекотніше: 32…37 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві на найближчі дні. Сонечко знову зігріє столицю.