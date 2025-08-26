Рус

Літо попрощається з Україною екстремальною спекою. Де чекати до +37

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Завершальний акорд серпня буде спекотним
Завершальний акорд серпня буде спекотним. Фото Колаж "Телеграф"

Літо завершиться на високій ноті

Після похолодання, що охопило Україну, наприкінці серпня знову повернеться спека. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже з 28 серпня під дією антициклону, по всій країні буде сухо та малохмарно. Температура повітря почне зростати.

Прогноз погоди 29 серпня

У п'ятницю опадів також не передбачається. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12…+18 градусів. В денні години повітря прогріється до 27…32 градусів із позначкою "плюс". У західних областях місцями прогнозується спека до +33…+35 градусів.

Прогноз погоди, карта 29.08.2025
Карта погоди 29 серпня

Прогноз погоди 30 серпня

У суботу знову майже всюди буде сухо, на небі будуть лише легкі хмаринки. Втім ввечері на крайньому заході можуть пройти нетривалі дощі з грозами. В нічні години очікуються помірні градуси +14…+19. День буде спекотним 30…35 градусів вище нуля.

Прогноз погоди, карта 30.08.2025
Карта погоди 30 серпня

Прогноз погоди 31 серпня

За прогнозом Кібальчича, в останній день літо попрощається з українцями спекою. У більшості областей буде без опадів, лише на заході вдень а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Ніч пройде за температури +15…+20 градусів. В денні години у західних та північних областях очікується +26…+31 градус. На решті території країни буде ще спекотніше: 32…37 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві на найближчі дні. Сонечко знову зігріє столицю.

Теги:
#Погода #Спека #Прогноз