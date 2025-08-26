Лето попрощается с Украиной экстремальной жарой. Где ждать до +37

Лето завершится на высокой ноте

После охватившего Украину похолодания в конце августа снова вернется жара. Местами столбики термометров поднимутся до +37 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже с 28 августа под действием антициклона по всей стране будет сухо и малооблачно. Температура воздуха начнет расти.

Прогноз погоды 29 августа

В пятницу осадков также не ожидается. Столбики термометров ночью покажут +12…+18 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 27…32 градусов с отметкой плюс. В западных областях местами прогнозируется жара до +33…+35 градусов.

Карта погоды 29 августа

Прогноз погоды 30 августа

В субботу снова почти повсюду будет сухо, на небе будут только легкие облачка. Впрочем, вечером на крайнем мероприятии могут пройти непродолжительные дожди с грозами. В ночные часы ожидаются умеренные градусы +14…+19. День будет жарким 30…35 градусов выше нуля.

Карта погоды 30 августа

Прогноз погоды 31 августа

По прогнозу Кибальчича, в последний день лето попрощается с украинцами жарой. В большинстве областей будет без осадков, лишь на западе днем и местами в северных областях возможны кратковременные грозовые дожди. Ночь пройдет при температуре +15…+20 градусов. В дневные часы в западных и северных областях ожидается +26…+31 градус. На остальной территории страны будет еще жарче: 32…37 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в Киеве на ближайшие дни. Солнышко снова согреет столицу.