Майже тонна риби і справжні "монстри". Рибалки похизувались вражаючим уловом (фото)

Одна доба рибалки була дуже плідною

В Україні підбили підсумки першого для чемпіонату України в особистому заліку з рибалки. За добу було виловлено риби майже на 1 тонну.

Про це повідомляє пресслужба водойми Орлеан, де і проходить чемпіонат. Зазначається, що у змаганнях брало участь кілька груп у трьох зонах.

За 24 години змагань рибалки спіймали 132 риби, яка важила 996,49 кг. Виходить, що середня вага однієї риби десь 7,5 кг. У мережі вже з'явились фото спійманої риби — її розміри вражають. Більшість трофейних видів скидаються на справжніх "монстрів". Серед спійманих риб були не тільки звичайні коропи, а й дзеркальні.

Короп дзеркальний

Короп звичаний

Лідери зон:

Зона A: XKK — 325,65 кг

Зона B: Puhach Team — 188,77 кг

Зона C: Road 11 — 173,8 кг

Найбільші риби, спіймані за добу:

XKK — 17,66 кг

Inter Cars — 17,64 кг

XKK — 15,84 кг

XKK — 15,29 кг

XKK — 14,57 кг

Спімана риба

Відомо, що чемпіонат стартував 25 серпня о 7 ранку на водоймі Орлеан у селі Голубинівка Дніпропетровської області. Основний напрямок — ловля коропа в особистому заліку. У боротьбі за звання найсильнішої пари України зійшлися 6 команд.

"Це – перший офіційний чемпіонат України на Орлеані та перший за останні багато років чемпіонат у нашій частині країни. Попереду на спортсменів чекає 72 години справжньої боротьби, великі трофеї та неймовірні емоції", — пише пресслужба.

Нагадаємо, що нещодавно рибалка похизувався шикарним уловом. Хижачка влаштувала справжній балет на воді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка ледь витягнув з води 12-кілограмового красеня.