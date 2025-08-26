Почти тонна рыбы и настоящие "монстры". Рыбаки похвастались впечатляющим уловом (фото)

Одна эпоха рыбака была очень плодотворной

В Украине подвели итоги первого для чемпионата Украины в личном зачете по рыбалке. За сутки было выловлено рыбы почти на 1 тонну.

Об этом сообщает пресс-служба водоема Орлеан, где и проходит чемпионат. Отмечается, что в соревнованиях принимали участие несколько групп в трех зонах.

За 24 часа соревнований рыбака поймали 132 рыбы, которая весила 996,49 кг. Выходит, что средний вес одной рыбы где-то 7,5 кг. В сети уже появились фото пойманной рыбы – ее размеры впечатляют. Большинство трофейных видов смахивают на настоящих "монстров". Среди пойманных рыб были не только обычные карпы, но и зеркальные.

Карп зеркальный

Карп обычный

Лидеры зон:

Зона A: XKK — 325,65 кг

Зона B: Puhach Team — 188,77 кг

Зона C: Road 11 — 173,8 кг

Самые крупные рыбы, пойманные за сутки:

XKK — 17,66 кг

Inter Cars — 17,64 кг

XKK — 15,84 кг

XKK — 15,29 кг

XKK — 14,57 кг

Пойманная рыба

Известно, что чемпионат стартовал 25 августа в 7 утра на водоеме Орлеан в селе Голубиновка Днепропетровской области. Основное направление – ловля карпа в личном зачете. В борьбе за звание сильнейшей пары Украины сошлось 6 команд.

"Это первый официальный чемпионат Украины на Орлеане и первый за последние много лет чемпионат в нашей части страны. Впереди спортсменов ждет 72 часа настоящей борьбы, большие трофеи и невероятные эмоции", — пишет прессслужба.

