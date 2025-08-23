Рибалка зловив чотирьох "монстрів" у Дніпропетровській області та показав їх на фото

Така риба може досягати до 1 метра в довжину та важити понад 20 кг

Риболовля в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, продовжує дивувати любителів активного відпочинку на водоймах. Місцевий рибалка Антон Бондарчук поділився вражаючим уловом: він зловив одразу 4 великих коропи, кожен з яких виглядав справжнім трофеєм для любителів риболовлі.

Фото з місця "полювання" чоловік опублікував у Facebook-спільноті "Рибалка Кривий Ріг-Риболовля у Кривому Розі". Підписав свій щедрий улов рибалка влучно й коротко: "Трохи взяв".

Трофейний короп Антона Бондарчука

Чим відомий короп

Короп звичайний (Cyprinus carpio) — одна з найпоширеніших прісноводних промислових риб родини коропових. Цей вид походить з Азії, але завдяки інтродукції та натуралізації поширений у багатьох водоймах Європи, включно з Україною.

Дзеркальний короп, який часто трапляється в наших водоймах, може досягати до 1 метра в довжину та важити понад 20 кг. Найбільші зафіксовані особини світу сягали понад 45 кг, а гігантські види у Південно-Східній Азії можуть досягати і понад 120 кг. Тіло коропа товсте з широкою спиною, плавці варіюють від світло-коричневого та червоного до чорного, а луска буває різних розмірів. Деякі форми частково вкриті лускою (дзеркальний короп), а іноді трапляються повністю без луски.

Короп

Короп близький до золотої рибки (Carassius auratus) і може утворювати з нею гібриди. В Україні розводять український лускатий та рамчатий коропи, а всередині цих порід виділяють кілька типів: нивківський і любінський. До речі, для ловлі коропа часто використовують бойли — варені ароматні кульки, які добре підходять як насадка.

