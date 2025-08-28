Путіну знову наплювати. Чи дадуть дипломати по зубах Кремлю після атаки на їхні офіси у Києві

"Телеграф" розповідає, чому методи Кремля не змінилися, і чи можна очікувати серйозну реакцію від дипломатів на обстріли, або це буде звичне "глибоке занепокоєння"

У ніч з 27 на 28 серпня Росія під час масованого удару зруйнували цілий під'їзд багатоквартирного будинку, а також цілу низку цивільних об'єктів у різних районах Києва. Зокрема, ракети хазяїна Кремля влучили в будівлю дипломатичної місії Європейського Союзу в українській столиці.

Окрім цього, російські снаряди ледь не потрапили в посольство Азербайджану — ракета впала приблизно за 100 метрів від будівлі. "Телеграф" розповідає, чи буде якась серйозна реакція від Заходу на цю чергову "дипломатичну помилку" очільника РФ.

Методи Кремля не змінились

Удар по європейській дипломатичній місії став частиною масованої атаки російських військових на Київ. Внаслідок обстрілу загинули мирні жителі, а будівля представництва ЄС зазнала пошкоджень.

Такі дії Москви прямо порушують міжнародне гуманітарне право. Дипломатичні представництва вважаються цивільними об'єктами, а напади на них заборонені нормами міжнародного права.

Будівля диппредставництва після атаки

Брюссель викликає "на килим" російського посла

Каллас обіцяє "серйозну розмову"

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас відреагувала на інцидент.

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з Представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", Кая Каллас

Київ у диму після атаки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Фон дер Ляєн "обурена до глибини душі"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також різко засудила російський напад. "Я обурена ракетним та дроновим ударом по Києву, який забрав життя чоловіків, жінок та дітей. І пошкодив нашу дипломатичну місію ЄС. Мої думки з нашими хоробрими співробітниками. Удари Росії по Києву лише посилять єдність Європи та непокору України", — написала вона у соціальній мережі.

Також вона сказала, що у відповідь на атаку ЄС готує нові санкції і рішення по росактивах.

Також уночі були пошкоджені офіси громадської організації Британська рада. На це відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися", — сказав він.

Офіси Британської ради

У Єврокомісії з відповіддю не забарились

У Єврокомісії не на жарт розлючені через чергову атаку.

"Це напади Росії на цивільне населення, і це лише один з багатьох, які ми бачили також в інших районах України лише за останні кілька годин, є абсолютно неприйнятними. Вони жодним чином не змінять рішення Європейського Союзу щодо підтримки України". Про це під час брифінгу заявила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Подеста додала, що підтримка України з боку ЄС залишається непохитною. "Погрози Росії, в тому числі удари по наших об'єктах, ніяк не змінять нашої прихильності до підтримки України, щоб вона була в сильній позиції зараз і в майбутньому", — наголосила представниця Єврокомісії.

Чи змусять Росію відповідати за атаку на дипломатів

Юрист-міжнародник, виконавчий директор Української асоціації права Роман Єделєв у коментарі "Телеграфу" пояснив правові наслідки російського удару. За його словами, напад на дипломатичне представництво третьої держави є практично однозначним порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Такий напад кваліфікується як порушення через те, що дипломатичне представництво є цивільним об'єктом, а напад на цивільні об'єкти заборонений", — зазначив юрист.

Московські "виправдання" вже готові

Єделєв прогнозує, що Москва використає стандартні виправдання для пояснення інциденту. "Росіяни, скоріш за все, заявлятимуть, що це наслідки роботи української ППО або ж взагалі українська ракета. Тобто нічого нового", — констатує експерт.

Експерт був цілком правим, адже у Росії вигадали цинічне пояснення ударів по Києву.

"СВО" триває. Ви бачите, що тривають також удари по об'єктах російської інфраструктури, часто російської мирної інфраструктури, з боку "київського режиму" (так у РФ називають українську владу). Свої завдання виконують і російські збройні сили", — сказав російським журналістам Дмитро Пєсков. В Міноборони РФ заявили, що удари нібито виконуються тільки по військових та енергетичних об'єктах.

Чи можуть дипломати дати по зубах Путіну

Фахівець також пояснив, які можливі кроки у відповідь на російську агресію. "Постраждалі держави і ЄС можуть надіслати ноту протесту російському МЗС із засудженням такого нападу на свої дипломатичні представництва. Така нота, очевидно, не зупинить росіян від обстрілів, але ще раз наголосить на численних порушеннях Росією норм міжнародного гуманітарного права", — зауважив Єделєв.

Чому "дипломатичний захист" не працює проти ракет

Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, приймаюча держава, тобто Україна, зобов'язана забезпечити безпеку дипломатичних представництв на своїй території. Проте за те, що постраждали дипломатичні відомства, Україна не нестиме відповідальності.

"Конвенція містить не заборону нападів третіх держав, а обов'язок приймаючої держави. Очевидно, що до України не буде позовів і нот протесту у зв'язку з цими нападами. Бо усі розуміють чому ці напади сталися і хто їх скоїв", — пояснив юрист.

Як зараз має діяти Україна

Роман Єделєв підкреслив, що Україна повинна ретельно документувати усі російські злочини. "Зараз треба фіксувати ці порушення, належно кваліфікувати їх і працювати над тим, щоб відповідальність настала. І хоча до відповідальності ще справді далеко, фіксуючи, кваліфікуючи, розслідуючи ми можемо на неї сподіватися", — резюмував експерт.

За його словами, українські правоохоронці мають належним чином зафіксувати цей напад, відкрити кримінальну справу за фактом порушення законів і правил ведення війни та провести розслідування.

Напад на дипломатичну місію ЄС у Києві став черговим доказом того, що Москва не визнає жодних міжнародних норм. Попри гучні заяви європейських лідерів та виклик російського посла, реальних важелів впливу на агресора поки що немає.

Нагадаємо, Трамп отримав ляпас від Путіна у вигляді атаки на російський завод. Росіяни спалили підприємство його американських друзів, чи буде реакція.