Зазвичай їх у місті не зустрінеш: на Рівненщині помітили найбарвистішу пташку України (фото)
Ці рідкісні мандрівники з Африки ймовірно уподобали піщані береги річок регіону
Днями на Рівненщині сталося унікальне природне явище — сюди залетіла зграя одних із найкрасивіших і найяскравіших птахів України. Відомі своєю яскравою палітрою, ці птахи залюбки вибирають для гніздування відкриті простори, піщані схили та береги річок, які розташовані і неподалік Острога.
Там, власне, і вдалося зафіксувати пташок. Знімками на своїй сторінці у соцмережі поділилася місцева фотографка, вона зазначила, що бачила пташок безпосередньо біля Острозької академії.
Що це за птахи
Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найвражаючих птахів України за оперенням: її оперення поєднує насичені відтінки зеленого, жовтого, блакитного та рудого кольорів. Птах отримав свою назву через уподобання харчуватися бджолами, джмелями, осами й іншими великими комахами. Перш ніж з’їсти комаху, бджолоїдка майстерно видаляє жало, б’ючи її об гілку.
Ці птахи полюбляють відкриті простори — луки, піщані схили, береги річок, де й влаштовують гнізда в норах. Відомо, що мешкають вони і на Рівненщині: зокрема, їх неодноразово помічали у Нобельському національному природному парку. Бджолоїдки прилітають сюди лише на теплий сезон, а з настанням холодів відлітають у теплі краї Африки.
Бджолоїдки — дуже соціальні птахи, які живуть зграйками, утворюють моногамні пари на все життя та часто створюють великі колонії гніздування. Вони проявляють високу турботу про потомство: у гніздовий сезон риють довгі тунелі в піщаних схилах, де відкладають від 4 до 6 яєць, а потім разом доглядають пташенят. Пташенята вилуплюються сліпими й голими і потребують опіки тривалий час.
Раціон бджолоїдок складається майже виключно з великих комах, які вони вправно ловлять на льоту. Для безпеки видаляють жала бджіл та ос перед споживанням, що робить їх унікальними мисливцями серед птахів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Полтавщині також помітили цього незвичайного птаха. Він схожий на папугу, а у молодих особин переважають зелені відтінки, які з віком замінюють жовтий та каштаново-рудий.