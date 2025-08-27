Зазвичай їх у місті не зустрінеш: на Рівненщині помітили найбарвистішу пташку України (фото)

Ці рідкісні мандрівники з Африки ймовірно уподобали піщані береги річок регіону

Днями на Рівненщині сталося унікальне природне явище — сюди залетіла зграя одних із найкрасивіших і найяскравіших птахів України. Відомі своєю яскравою палітрою, ці птахи залюбки вибирають для гніздування відкриті простори, піщані схили та береги річок, які розташовані і неподалік Острога.

Там, власне, і вдалося зафіксувати пташок. Знімками на своїй сторінці у соцмережі поділилася місцева фотографка, вона зазначила, що бачила пташок безпосередньо біля Острозької академії.

Що це за птахи

Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) — один із найвражаючих птахів України за оперенням: її оперення поєднує насичені відтінки зеленого, жовтого, блакитного та рудого кольорів. Птах отримав свою назву через уподобання харчуватися бджолами, джмелями, осами й іншими великими комахами. Перш ніж з’їсти комаху, бджолоїдка майстерно видаляє жало, б’ючи її об гілку.

Ці птахи полюбляють відкриті простори — луки, піщані схили, береги річок, де й влаштовують гнізда в норах. Відомо, що мешкають вони і на Рівненщині: зокрема, їх неодноразово помічали у Нобельському національному природному парку. Бджолоїдки прилітають сюди лише на теплий сезон, а з настанням холодів відлітають у теплі краї Африки.

Бджолоїдка. Фото: Станіслава Ро

Бджолоїдки — дуже соціальні птахи, які живуть зграйками, утворюють моногамні пари на все життя та часто створюють великі колонії гніздування. Вони проявляють високу турботу про потомство: у гніздовий сезон риють довгі тунелі в піщаних схилах, де відкладають від 4 до 6 яєць, а потім разом доглядають пташенят. Пташенята вилуплюються сліпими й голими і потребують опіки тривалий час.

Бджолоїдка. Фото: Станіслава Ро

Бджолоїдка. Фото: Станіслава Ро

Раціон бджолоїдок складається майже виключно з великих комах, які вони вправно ловлять на льоту. Для безпеки видаляють жала бджіл та ос перед споживанням, що робить їх унікальними мисливцями серед птахів.

Бджолоїдка. Фото: Станіслава Ро

