Одеса є на іншому континенті? Де шукати ще одне "українське" місто

Його створили понад 100 років назад

Чимало назв українських міст асоціюються виключно з Україною, але деякі з них є і в інших країнах. До прикладу, місто Нова Одеса у Бразилії.

"Телеграф" розповість, як утворилась ця назва і чи пов'язана вона з Україною. Зауважимо, що населення у бразильській Новій Одесі сягає понад 60 тисяч осіб.

Нова Одеса розташована у штаті Сан-Паулу і є частиною столичного регіону Кампінас. Відомо, що у 1905 році бразильський уряд заснував це місто як "Núcleo Colonial" ("Колоніальне ядро"). Це був сільськогосподарський район, куди уряд залучав європейських іммігрантів у великих масштабах.

Нова Одеса в Бразилії

Засновником Нової Одеси вважається міністр сільського господарства штату Сан-Паулу Карлос Жозе де Арруда Ботельо. Адже він після візиту до української Одеси настільки надихнувся нею, що захотів мати частинку Одеси в Бразилії. Карлос Жозе навіть побудував кілька вулиць за плануванням української Одеси і першими мешканцями нового міста стали переселенці з України.

Але тоді чимало мігрантів покинули місто, адже його клімат не давав змоги вести сільське господарство у звичний спосіб. Був час коли у ядрі залишилося лише кілька українських родин. Однак вже у 1906 році уряд заохотив переселенців з Латвії, які і створили основну масу населення.

Наразі в Новій Одесі у Бразилії мешкає понад 60 тисяч осіб. А мер української Одеси Геннадій Труханов та мер Нової Одеси Клаудіо Жозе Шоодером обговорили у 2025 році співпрацю.

