Одесса есть на другом континенте? Где искать еще один "украинский" город

Многие названия украинских городов ассоциируются исключительно с Украиной, но некоторые из них есть и в других странах. К примеру, город Новая Одесса в Бразилии.

"Телеграф" расскажет, как образовалось это название и связано ли оно с Украиной. Отметим, что население в бразильской Новой Одессе составляет более 60 тысяч человек.

Новая Одесса находится в штате Сан-Паулу и является частью столичного региона Кампинас. Известно, что в 1905 году бразильское правительство основало этот город как "Núcleo Colonial" ("Колониальное ядро"). Это был сельскохозяйственный район, куда правительство привлекало европейских иммигрантов в больших масштабах.

Основателем Новой Одессы считается министр сельского хозяйства штата Сан-Паулу Карлос Жозе де Аррудо Ботельо. Ведь он после визита в украинскую Одессу настолько вдохновился ею, что захотел иметь частицу Одессы в Бразилии. Карлос Жозе даже построил несколько улиц по планированию украинской Одессы, и первыми жителями нового города стали переселенцы из Украины.

Но тогда многие мигранты покинули город, ведь его климат не позволял вести сельское хозяйство привычным способом. Было время, когда в ядре осталось лишь несколько украинских семей. Однако уже в 1906 году правительство привлекло переселенцев из Латвии, которые создали основную массу населения.

В Новой Одессе в Бразилии проживает более 60 тысяч человек. А мэр украинской Одессы Геннадий Труханов и мэр Новой Одессы Клаудио Жозе Шоодером обсудили в 2025 году сотрудничество.

