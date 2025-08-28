В Україні прихований гігантський метеоритний кратер — один із найбільших у світі: де його знайти на мапі

Глибина астроблеми — близько 600 метрів!

У самому серці України прихована унікальна геологічна пам'ятка, яка за своїми масштабами вражає навіть досвідчених науковців. Йдеться про Бовтиську западину — колосальний метеоритний кратер, що входить до переліку найбільших у світі.

"Телеграф" розповідає в деталях про цю локацію. Дана астроблема розташована біля села Бовтишка Кропивницького району Кіровоградської області.

Її діаметр сягає 24-25 кілометрів, а глибина становить близько 600 метрів. Хоча кратер прихований під товщею осадових порід завтовшки майже пів кілометра, дослідження свердловин показали, що він має всі ознаки вибухового метеоритного походження: правильну округлу форму, кільцевий вал, центральне підняття, а також характерні імпактити, брекчії та плавлене скло.

Бовтиський кратер

За підрахунками вчених, вік Бовтиської западини становить приблизно 65 мільйонів років. Це означає, що вона утворилася одночасно з гігантським Чиксулубським кратером у Мексиці, падіння якого пов'язують із масовим вимиранням динозаврів наприкінці крейдового періоду. Така паралель робить український кратер надзвичайно важливим об'єктом для палеонтологів і геологів усього світу.

Вперше науковці звернули увагу на цю структуру ще в 1933 році завдяки академіку Лук'яну Ткачуку, однак остаточне підтвердження метеоритного походження було отримано лише наприкінці ХХ століття. Сьогодні Бовтиська западина визнана найбільшою серед відомих метеоритних кратерів України й включена до списку найбільших на планеті.

Частина Бовтиської западини біля Бовтишки

Окрім наукового значення, ця територія має й природоохоронну цінність. У межах кратера розташований ландшафтний заказник "Розумівська балка", відомий своєю мальовничою природою. Поблизу можна відвідати й історико-архітектурний заповідник родини Раєвських із пам'ятками культурної спадщини та музейною експозицією.

Бовтиська западина — це не лише рідкісна геологічна структура, а й символ природної унікальності України, що здатна привабити як дослідників, так і туристів, які прагнуть доторкнутися до таємниць далекого минулого нашої планети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Вінничині можна побачити унікальну Іллінецьку астролембу (зоряна рана з латини). На території України зафіксовано 7 метеоритних кратерів, і цей вважають найзручнішим для досліджень та огляду. У 1970-х роках тут виявили діаманти, а також знайшли найбільший агат, відомий на планеті.