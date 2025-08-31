Чудо-юдо-риба-кит та інші: скільки важили найбільші риби, яких зловили в Україні (відео)

Справжнього казкового гіганта спіймали у Черкасах

У мережі з’явилося відео про найбільших рибин, які були спіймані в Україні. Найбільший трофей виловили у Черкасах.

Відповідну добірку опубліковано на Youtube-каналі "Рибалка та відпочинок". Відео набрало 1 мільйон переглядів.

Півстоліття тому у Львові спіймали 23-кілограмову щуку. Її довжина на фото приблизно відповідає 1 метру.

У Києві було спіймано товстолобика вагою 63 кг. За розміром він виглядає як рибалка, лише без голови. Рік, у який відбулася така успішна рибалка, не вказано.

А у Черкасах примудрилися витягнути 175-кілограмового сома, що нагадує казкову істоту, яку раніше називали Чудо-юдо-риба-кит. Особливо вражають його величезний рот та вуса.

Автор відео ймовірно взяв випадки, які мають фото як підтвердження і розділив їх за видами: найбільший короп, найбільший товстолобик і найбільша щука.

Нагадаємо, на Київщині рибалка виловив рідкісний трофей із місцевого озера. Це чорний амур, який внесено до Червоної книги України. Він мешкав в озері Картар у Володарському районі Київської області. Мирна на вигляд риба здатна їсти все, що бачить, включаючи власне потомство.

Раніше на Вінниччині рибалки провели більше двох годин у боротьбі з величезним сомом. Один із них витяг монстра руками. Довжина його тіла становила 135 сантиметрів, а вага – 17,5 кілограма.