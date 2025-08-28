Унікальний "мутант". Рибалка показав рідкісну рибу, яку піймав (відео)

Риба ледь не порвала вудочку

В Україні рибалці вдалось спіймати досить рідкісну рибу. Йдеться про чорного коропа.

Відповідне відео у мережі опублікував користувач Ігор. За його словами, такий улов у нього стався вперше у житті.

Рибалка додає, що піймав чорного коропа 27 серпня. На відео видно, що він ледь витягнув рибу — аж вудочка гнулась. Однак встиг підхопити коропа сачком, але риба його трохи порвала і ледь не випала.

"Витягував з води – і тут несподіванка: сак не витримав, порвався прямо в руках. Емоцій море, рибалка – в кайф", — каже рибалка.

У коментарях користувачі ділились своїм досвідом рибалки, коли піймали чорного коропа, а також зауважували на сачку, який ледь витримав коропа. Однак рибалка не уточнив ні водойму, де була піймана риба, ні її вагу.

Чорний короп: що відомо

Наголошує, що наразі офіційно наукового підтвердження існування чорного коропа як окремого виду немає. Адже зазвичай ці риби виявляються коропом звичайним (Cyprinus carpio), яки змінив своє забарвлення через генетичні особливості чи умови середовища.

Характеристика коропа:

Довжина може сягати до 1 м, а вага — понад 20 кг; іноді трапляються особини вагою понад 45 кг;

Тривалість життя до 20 років;

Може мати лучку чи бути без неї — дзеркальний короп;

Товсте тіло з широкою спиною, велика голова з вусиками;

Всеїдний;

Нерест — відбувається в теплій воді — від 14–15 °C до піка 17–19 °C.

Короп зазвичай поширений в Україні у річках, ставках та озерах басейнів Чорного та Азовського морів. Культурні форми коропа, включно з дзеркальним та голим коропом, активно вирощуються і зариблюються у водойми по всій країні.

