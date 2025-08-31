Чудо-юдо-рыба-кит и другие: сколько весили самые большие рыбы, которых поймали в Украине (видео)

Настоящего сказочного гиганта поймали в Черкассах

В сети появилось видео о самых больших рыбинах, которые были пойманы в Украине. Самый большой трофей выловили в Черкассах.

Соответствующая подборка опубликована на Youtube-канале "Рибалка та відпочинок". Видео набрало 1 миллион просмотров.

Полвека назад во Львове поймали 23-килограммовую щуку. Ее длина на фото примерно соответствует 1 метру.

В Киеве был пойман толстолобик весом 63 кг. По размеру он выглядит как рыбак, только без головы. Год, в который произошла столь успешная рыбалка, не указан.

А в Черкассах умудрились вытащить 175-килограммового сома, напоминающего сказочное существо, которое раньше называли Чудо-юдо-рыба-кит. Особенно впечатляют его огромный рот и усы.

Автор видео предположительно взял случаи, которые имеют фото в качестве подтверждения и разделил их по видам: самый большой карп, самый большой толстолобик и самая большая щука.

Напомним, в Киевской области рыбак выловил редкий трофей из местного озера. Это черный амур, который внесен в Красную книгу Украины. Он обитал в озере Картар в Володарском районе Киевской области. Мирная с виду рыба способна есть все, что видит, включая собственное потомство.

Ранее в Винницкой области рыбаки провели более двух часов в борьбе с огромным сомом. Один из них вытащил монстра руками. Длина его тела составляла 135 сантиметров, а вес — 17,5 килограмма.