Росія знищила харківський Інтерсіті. Як виглядає понівечений поїзд (фото та відео)

Олена Руденко
Новина оновлена 29 серпня 2025, 09:09
Всього ми маємо 10 поїздів Hyundai. Фото Колаж "Телеграф"

Попри те, що росіяни регулярно атакують залізничну інфраструктуру та рухомий склад, Укрзалізниця працює над закупівлями додаткових складів для України

Поїзд Інтерсіті Київ-Харків отримав значні пошкодження в ході російської атаки на Україну у четвер, 29 серпня. На тлі дефіциту рухомого складу Укрзалізниця втратила один електропоїзд HRCS2 — швидкісний електропоїзд подвійного живлення виробництва Hyundai Rotem.

Керівник УЗ Олександр Перцовський написав на своїй Facebook-сторінці, що поїзд Київ-Харків потрапив під прицільний удар ворога. Для перевезення пасажирів замість постраждалого поїзда задіяли нові вагони.

Що відомо про атакований Росією поїзд

Інтерсіті+ (Київ — Харків) — це денні швидкісні поїзди №724/723, №726/725, №720/719 сполученням "Київ—Харків". Рейси виконуються зазвичай складом HRCS2. Протяжність маршруту складає 489 км.

В серпні Укрзалізниця повідомляла, що маршрут Київ–Харків увійшов до трійки найпопулярніших у пік сезону. Перше місце — Київ-Львів, друге — Київ-Одеса.

Як виглядає Інтерсіті+ Київ — Харків після удару

Ушкодження поїзда суттєві. З'явилися фото та відео постраждалого Hyundai.

Поїзд УЗ атакувала Росія
Удар припав на початок поїзда
Поїзд Київ-Харків, що РФ атакувала 28.09.2025
Вагон вигорів
Поїзд Київ-Харків, що РФ атакувала 28 серпня
Так поїзд виглядає зсередини

Що відомо про Hyundai Rotem

Це — двосистемні електропоїзди виробництва компанії "Hyundai Rotem", які Укрзалізниця закуповувала в рамках підготовки до Євро-2012. Електропоїзд формується з двох головних вагонів і семи проміжних (моторних, причіпних) між ними. У складі 9 вагонів, розрахованих на перевезення 579 пасажирів.

Поїзд Інтерсіті, УЗ
Це швидкісні поїзди
Поїзд Інтерсіті
У поїзді сидячі місця

Раніше "Телеграф" розповідав скільки насправді коштують швидкісні поїзди України. Чому їх так мало та за які гроші держава планує розширити парк Інтерсіті до 32 одиниць.

