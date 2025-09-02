Забыли прицепить вагоны? С поездом УЗ в Вену произошел странный курьез (видео)

Многие пассажиры опоздали на стыковые рейсы

С поездом "Укрзализныци" Киев-Вена произошел довольно странный курьез. Ведь на границе два вагона в Австрию просто не прицепили к нужному поезду.

Об этом рассказала пассажирка в Тик Ток. По ее словам, на границе с Украиной произошла задержка в 1 час.

Ведь поезду заменяли колесо, а потом еще и не пропустили светофором дальше. Из-за этой часовой задержки вагоны, которые должны были следовать в Вену, просто не прицепили к нужному поезду. Девушка отмечает, что об этом им не объявляли, пассажиры узнали причину задержки случайно, когда уже 4 часа стояли.

Она добавила, что проводница якобы общалась о задержке только с двумя пассажирами, которые опаздывали на самолет из-за задержки. Другие пассажиры узнали о задержке только утром, хотя большинство имело стыковые рейсы, на которые опоздали.

"Она (проводник — ред.) ничего не сказала, не объясняла и не знала, как действовать в этой ситуации, а затем снова легла отдыхать. В результате — 6 часов опоздания, пересадки на электрички и просто "кайф" от поездки", — добавляет автор.

В комментариях пассажирка добавила, что поезд Киев-Вена едет из Киева в Ужгород, где отцепляют 2 вагона, которые идут в Вену. Но тут произошла задержка и на границе вагоны не присоединили к нужному поезду. В таком случае следует ожидать следующий рейс нужного направления. В этом случае задержка была 6 часов.

Пользователи в комментариях были шокированы ситуацией, хотя немало отмечали, что такое случается не впервые.

