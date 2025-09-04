Конфлікти можуть тривати вічно: що категорично заборонено робити 4 вересня

Сьогодні віряни дотримуються деяких заборон

У четвер, 4 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять пророка Мойсея. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар, це свято припадало на 17 вересня.

Мойсей був вихованим при дворі єгипетського фараона після того, як його матір врятувала дитину, поклавши в кошик на Нілі. Згодом Мойсей отримав від Бога завдання звільнити єврейський народ.

Пророк вивів їх з Єгипту після десяти кар і отримав Десять заповідей на горі Сінай. Він помер на горі Нево, лишивши народ перед Святою землею, якої сам уже не зміг стати жителем.

Традиції та прикмети 4 вересня

У народі цей день називають "Цибулинним", бо саме сьогодні завершували городні роботи зі збирання цибулі. Віряни цього дня відвідують храми і просять стійкості у вірі.

багато горіхів — чекайте на сувору зиму;

великі мурашники — до холодної зими;

йшов дощ, але земля швидко висохла — негода затягнеться;

багато горобини на деревах — зима буде морозною.

В цей день заборонено носити одяг темного кольору. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 4 вересня

давати і брати гроші в борг — це може призвести до фінансових проблем;

сваритися, з'ясовувати стосунки — конфлікт затягнеться надовго;

ходити в гості — можете посваритися з цими людьми надовго;

носити одяг темного кольору — притягнете смуток і біди.

Іменини 4 вересня

Свої іменини в цей день відзначають Василь, Григорій, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена.

