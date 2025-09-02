Кияни досі гріються під сонцем. Чи очікується похолодання цими днями

Що підготувала погода на ці дні

Кияни продовжують насолоджуватись теплою та сухою погодою. В середині тижня синоптики не прогнозують різких змін — похолодання чи дощів.

Показники на термометрах упродовж 3-4 вересня можуть сягнути 27 теплих градусів. Таким прогнозом поділились у Meteo.ua та Meteofor.

Тож, за даними Meteo.ua, протягом 3-4 вересня, тобто у середу та четвер, очікується ясне небо.

Водночас денна температура цими днями може піднятись до 27 теплих градусів, а вночі — опуститись до 15 теплих градусів. Сила вітрів коливатиметься в коридорі тихих-слабких 1-5 м/с.

Якою буде температура цими днями

У Meteofor також кажуть, що найближчими днями погода буде ясною та бездощовою. Повітря вдень має прогрітись до +25…26 градусів, а вночі — охолонути до +13…14 градусів.

Вітри своєю чергою не розгуляються вище помірних 6 м/с.

Якою буде погода у столиці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепла погода в Україні триватиме недовго. Народний синоптик Ігор Кібальчич сказав, що вже скоро осінь нагадає про себе і в країну прийде похолодання, місцями очікуються навіть перші заморозки.