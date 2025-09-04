Конфликты могут продолжаться вечно: что категорически запрещено делать 4 сентября

Сегодня верующие соблюдают некоторые запреты

В четверг, 4 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память пророка Моисея. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник приходился на 17 сентября.

Моисей был воспитан при дворе египетского фараона после того, как его мать спасла ребенка, положив в корзину на Ниле. Впоследствии Моисей получил от Бога задачу освободить еврейский народ.

Пророк вывел их из Египта после десяти кар и получил 10 заповедей на горе Синай. Он умер на горе Нево, оставив народ перед Святой землей, которой сам уже не смог стать жителем.

Традиции и приметы 4 сентября

В народе этот день называли "Луковичным", так как именно сегодня завершали огородные работы по сбору лука. Верующие в этот день посещают храмы и просят стойкости в вере.

много орехов – ждите суровую зиму;

большие муравейники — зима будет холодной;

шел дождь, но земля быстро высохла — плохая погода затянется;

много рябины на деревьях – зима будет морозной.

В этот день запрещено носить одежду черного цвета. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 сентября

давать и брать деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам;

ссориться, выяснять отношения – конфликт затянется надолго;

ходить в гости – можете поссориться с этими людьми надолго;

носить одежду темного цвета – привлечете печаль и беды.

Именины 4 сентября

Свои именины в этот день отмечают Василий, Григорий, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Степан, Федор, Елена.

