Відпочити ще встигнемо: чим українців порадує погода 3 вересня

Якою буде погода в Україні 3 вересня

Настала осінь, проте погода в Україні все ще нагадує про літо. Згідно з прогнозами синоптиків, мешканці нашої країни мають ще кілька днів, щоб насолодитися теплом.

Наприклад, у середу, 3 вересня, стовпчики термометра в більшості областей утримуватимуться на позначках +25…+28 градусів. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Очікується, що на пару градусів прохолодніше буде у північних областях, а також у столичному регіоні. На півдні України повітря може вдень прогріватись до +31 градуса. Опадів у цей день синоптики не прогнозують, хоча небо може періодично затягувати хмарами.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу", що середня температура повітря в Україні у вересні буде трохи вищою за норму. Він прогнозував, що в першій декаді місяця місцями варто чекати на літню спеку, а в останній не варто виключати заморозків. Що стосується опадів, то їх буде дуже мало, що загрожує розвитком посухи.

Кібальчич попередив, що на тлі високих температур буде підвищено рівень пожежної небезпеки у природних екосистемах. Потрібно бути дуже обережними з вогнем під час відпочинку на природі.