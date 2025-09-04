Крав у батька сигарети і "бісив" його суржиком: як виглядає єдиний син Василя Стуса і де він зараз

Синові українського поета Дмитру зараз 58 років

Цього четверга минають 40-ві роковини від дня смерті відомого поета-шістдесятника та дисидента Василя Стуса, пам’ятники якому можна було б поставити замість Пушкіна в Україні. У політв’язня радянського режиму була сім’я — дружина та єдиний син Дмитро.

У 2013 році Дмитра Стуса, письменника та редактора, запідозрили у зв’язках зі зрадником Медведчуком, який свого часу не захистив поета від 10 років в’язниці та 5 років таборів. "Телеграф" розповідає, що відомо про сина українського дисидента та як він виглядає.

Письменник та сім’янин

Народився 15 листопада 1966 року в Києві у родині Василя Стуса та Валентини Попелюх (19380-2022). У 1987-1992 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету, а 1995 року захистив кандидатську дисертацію "Палімпсести" Василя Стуса: творча історія та проблеми тексту".

Дмитро Стус у дитинстві з мамою Валентиною. Фото: localhistory.org.ua, архів Дмитра Стуса

З лютого 2004 року Дмитро обіймає посаду віцепрезидента Асоціації українських письменників. 2006-го став головним редактором журналу "Київська Русь", а 9 лютого 2013 року був обраний головою Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України". Працює в Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України, спеціалізується на рукописних фондах та текстології та очолює Благодійний фонд "Україна Інкоґніта".

Як зараз виглядає Дмитро Стус

З 2003 року Дмитро одружений з українською поетесою Тетяною Щербаченко, виховує дочок Ївгу та Орину. Від першого шлюбу з Оксаною Дворко має синів Ярослава та Стефана. Живе у Києві.

Дружина Дмитра Стуса — Тетяна Щербаченко

Що каже Дмитро Стус про свого батька

У січні 2025 року Дмитро розповів в інтерв’ю виданню "Локальна історія", що почав курити ще у другому класі та часто крав у батька цигарки.

Звісно! Коли він повернувся з першого ув’язнення, то я мав у кого красти цигарки. І можна було — як і він — курити в туалеті Дмитро Стус

Василь Стус із сином Дмитром та дружиною Валентиною. Фото: СТУС ЦЕНТР

За словами Дмитра, їхні стосунки з батьком були непростими: через ув’язнення Василя Стуса його син так і не зміг провести з ним достатньо часу.

Коли він повернувся з першого ув’язнення, я запитував його: чому ти такий, чому мамі було важко? Де ти був, що ти знаєш про життя? Який ти поет, якщо тебе не друкують, не вчать у школі? Покажи свої книжки! Батька дратував суржик, тож я тиждень говорив із ним суржиком. Підліток провокував його, звісно. Це був мій бунт Дмитро Стус

У свіжішому інтерв’ю з Еммою Антонюк чоловік поділився спогадами про важкі перші місяці після повернення Василя Стуса до Києва у 1979 році (після ув’язнення у мордовських таборах), коли сам Дмитро був уже підлітком. У пам’яті особливо збереглася напружена розмова з батьком.

Колись, коли сварилися з татом, перші місяці після його повернення, він мене не виховував, а потім пред’явив права. Я йому пояснив, що ніяких прав ти не маєш: тебе не було, а що ти робив – твої проблеми. Він на мене кричав, пробував руку підняти, але я не дав. Кажу: "Чого ти на мене голос підвищуєш, я людина". Він на мене подивився і каже: "Ти? Людина? Ні, ти не людина, ти ще ніхто. Ти ще не падав, не пробував вставати. От встанеш раз, два, три, п’ять – тоді може станеш людиною, а це дається далеко не кожному Дмитро Стус

1989 року Дмитро ексгумував тіло батька в Росії, де той помер у таборі для судимих, і перевіз його до Києва для перепоховання. 19 листопада разом із поетом десятки тисяч людей проводили в останню путь українських діячів Юрія Литвина та Олекса Тихого, які так само загинули у радянських в’язницях.

Скандал із Медведчуком

2013 року Дмитро Стус брав участь у події, організованій рухом "Український вибір", яким керував проросійський політик Віктор Медведчук, пов’язаний із судовою справою проти його батька. Його участь викликала критику з боку представників культури, громадських активістів та політиків.

Така людина тут сидить – Дмитро Стус. Не очікувала вас тут побачити. Скажіть, а яке ваше ставлення до того, що подібні літературні заходи в якості політичного піару оплачує людина, яка засадила великого українського поета Василя Стуса за ґрати? запитала зі сцени одна із конкурсанток

Дмитро подякував дівчині за запитання та заявив, що не знає, хто фінансує цей конкурс.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили українського політика Андрія Парубія. "Телеграф" писав, що відомо про сім’ю нардепа — як виглядає дружина Парубія та його єдина дочка.