Залишилися дружина і доросла дочка: що відомо про сім’ю вбитого у Львові Андрія Парубія

Ексголова Верховної Ради не коментував своє особисте життя

У суботу, 30 серпня, стало відомо про смерть колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Відомого громадського та політичного діяча вбили пострілом у Львові.

Народний депутат, а також колишній член РНБО завжди залишався людиною непублічною і майже ніколи не коментував того, що стосується його сімейного життя. Відомо, що Парубій був одружений і мав єдину дочку.

Дружина Уляна і дочка Ярина

Знайомство пари відбулося в горах, коли ще молодий політик захоплювався скелелазінням. Довгий час вони просто спілкувалися, і лише через три роки між ними почалися романтичні стосунки. Ще через п’ять років Андрій та Уляна вирішили одружитися. 2001 року у них народилася донька, дівчинку назвали Яриною.

Андрій Парубій із сім’єю. Фото: golos.com.ua

Поки Парубій активно займався політикою у столиці, його дружина віддала перевагу спокійному життю у Львові. 2016 року політик показав журналістам свою дачу, де він разом із сім’єю любив відпочивати. Тоді ЗМІ вперше поспілкувалися з Уляною Парубій. За наявними даними, жінка є співробітницею кафедри фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Уляна Парубій

Згідно з декларацією політика за 2023 рік, його дружина Уляна з 2022 року володіє автомобілем Peugeot 2022 випуску вартістю 1,8 млн грн. Крім того, їй належать квартира у Львові, житловий будинок та земельна ділянка у селі Урич.

Уляна Парубій

Про дочку нардепа, якій цього року виповнилося б 24, майже нічого не відомо. В архіві онлайн-видання Верховної Ради "Голос України" від 26 червня 2010 року йдеться:

Яринка — донечка народного депутата Андрія Парубія. Їй лише 7 рочків. Доки тато працює в парламенті, вона живе з мамою у Львові. Навчається у міській загальноосвітній школі. Крім того, вчиться малювати в школі мистецтв. Цього року її роботи були представлені на обласному конкурсі дитячого малюнка. Яринка стала дипломанткою конкурсу

Ярина Парубій у дитинстві

У серпні 2017 року ексспікер завітав на фестиваль української лицарської культури "Тустань" у Львівській області, де з гордістю представив свою красуню-дочку.

Нагадаємо, що політик був головою ВРУ з 2016 до 2019 рік. Раніше ми писали, ким у молодості був Андрій Парубій.