Воровал у отца сигареты и "бесил" его суржиком: как выглядит единственный сын Василия Стуса и где он сейчас

В этот четверг проходит 40-я годовщина со дня смерти известного поэта-шестидесятника и диссидента Василия Стуса, памятники которому можно было бы поставить вместо Пушкина в Украине. У политзаключенного советского режима была семья — жена и единственный сын Дмитрий.

В 2013 году Дмитрия Стуса, писателя и редактора, заподозрили в связях с предателем Медведчуком, который в свое время не защитил поэта от 10 лет тюрьмы и 5 лет лагерей. "Телеграф" рассказывает, что известно о сыне украинского диссидента и как он выглядит.

Писатель и семьянин

Родился 15 ноября 1966 года в Киеве в семье Василия Стуса и Валентины Попелюх (19380-2022). В 1987-1992 годах учился на филологическом факультете Киевского университета, а в 1995 году защитил кандидатскую диссертацию "Палимпсесты" Василия Стуса: творческая история и проблемы текста".

Дмитрий Стус в детстве с мамой Валентиной. Фото: localhistory.org.ua, архив Дмитрия Стуса

С февраля 2004 года Дмитрий занимает должность вице-президента Ассоциации украинских писателей. В 2006-м стал главным редактором журнала "Київська Русь", а 9 февраля 2013 года был избран председателем Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины". Работает в Институте литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, специализируется на рукописных фондах и текстологии и возглавляет Благотворительный фонд "Україна Інкоґніта".

Как сейчас выглядит Дмитрий Стус

С 2003 года Дмитрий состоит в браке с украинской поэтессой Татьяной Щербаченко, воспитывает дочерей Ивгу и Орину. От первого брака с Оксаной Дворко имеет сыновей Ярослава и Стефана. Живет в Киеве.

Жена Дмитрия Стуса - Татьяна Щербаченко

Что говорит Дмитрий Стус о своем отце

В январе 2025 года Дмитрий рассказал в интервью изданию "Локальная история", что начал курить еще во втором классе и часто воровал у отца сигареты.

Конечно! Когда он вернулся с первого заключения, то я имел у кого воровать сигареты. И можно было — как и он — курить в туалете Дмитрий Стус

Василий Стус с сыном Дмитрием и женой Валентиной. Фото: СТУС ЦЕНТР

По словам Дмитрия, их отношения с отцом были непростыми: из-за заключения Василия Стуса его сын так и не смог провести с ним достаточно времени.

Когда он вернулся с первого заключения, я спрашивал его: почему ты такой, почему маме было тяжело? Где ты был, что ты знаешь о жизни? Какой ты поэт, если тебя не печатают, не учат в школе? Покажи свои книги! Отца раздражал суржик, так что я неделю говорил с ним суржиком. Подросток провоцировал его, конечно. Это был мой бунт Дмитри Стус

В более свежем интервью с Эммой Антонюк мужчина поделился воспоминаниями о трудных первых месяцах после возвращения Василия Стуса в Киев в 1979 году (после заключения в мордовских лагерях), когда сам Дмитрий был уже подростком. В памяти особенно сохранился напряженный разговор с отцом.

Когда-то, когда ссорились с папой, первые месяцы после его возвращения, он меня не воспитывал, а потом предъявил права. Я ему объяснил, что никаких прав у тебя нет: тебя не было, а что ты делал – твои проблемы. Он на меня кричал, пытался поднять руку, но я не дал. Говорю: "Чего ты на меня голос повышаешь, я человек". Он посмотрел на меня и говорит: "Ты? Человек? Нет, ты не человек, ты еще никто. Ты еще не падал, не пытался вставать. Вот встанешь раз, два, три, пять – тогда может стать человеком, а это дается далеко не каждому Дмитрий Стус

В 1989 году Дмитрий эксгумировал тело отца в России, где тот умер в лагере для судимых, и перевез его в Киев для перезахоронения. 19 ноября вместе с поэтом десятки тысяч людей проводили в последний путь украинских деятелей Юрия Литвина и Олекса Тихого, которые так же погибли в советских тюрьмах.

Скандал с Медведчуком

В 2013 году Дмитрий Стус участвовал в событии, организованном движением "Украинский выбор", которым руководил пророссийский политик Виктор Медведчук, связанный с судебным делом против его отца. Его участие вызвало критику со стороны представителей культуры, общественных активистов и политиков.

Такой человек здесь сидит – Дмитрий Стус. Не ожидала вас здесь увидеть. Скажите, а каково ваше отношение к тому, что подобные литературные мероприятия в качестве политического пиара оплачивает человек, засадивший великого украинского поэта Василия Стуса за решетку? спросила со сцены одна из конкурсанток

Дмитрий поблагодарил девушку за вопрос и заявил, что не знает, кто финансирует этот конкурс.

