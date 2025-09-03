Рибалка похвалився уловом, який важить більше за 10-річну дитину: навіть не зміг його підняти (відео)

Рибалка точно у захваті

Серед звичайних уловів інколи трапляються справжні трофеї, і саме така історія сталася з одним рибалкою. Йому пощастило витягти з водойми коропа, який важив аж 32,5 кілограма.

Риба була настільки велика, що чоловік навіть не зміг утримати її в руках, аби показати на камеру у всій красі, як можна побачити на відео автора у ТікТок. Для порівняння, риба важить як десятирічна дитина або цілий мішок картоплі. Де саме рибалці вдалося упіймати такий трофей — невідомо.

Для довідки

Короп — одна з найбільш упізнаваних прісноводних риб. Має масивне тіло, велику голову та товсту луску золотисто-зеленого кольору. Його природний ареал — Європа та Азія, але завдяки розведенню він поширився майже по всьому світу.

Чоловік тримає коропа

Харчуються коропи переважно рослинною їжею, водоростями, а також дрібними безхребетними . У природі вони виконують важливу роль у підтриманні екосистеми водойм — розпушують ґрунт на дні, впливають на колообіг поживних речовин та є кормом для хижих риб.

