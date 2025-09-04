Не переплутайте етикетки: українка розповіла, як правильно вибирати картоплю в Німеччині

Є універсальна етикетка, яку можна вибрати, якщо сумніваєтеся

Для багатьох українців, які опинилися в Німеччині, навіть похід у супермаркет може стати викликом. Простий приклад — вибір картоплі для варіння, смаження тощо.

У місцевих магазинах вона продається з кольоровими етикетками, і новачки часто не знають, яку вибрати. Саме про це українка опублікувала відео в TikTok, пояснивши, як розібратися в позначках.

У Німеччині картоплю маркують трьома кольорами: синім, червоним та зеленим. Синя етикетка означає розсипчастий сорт. Така картопля після варіння легко розпадається, тому найкраще підходить для пюре, супів чи запіканок.

Червона етикетка позначає універсальний варіант. Її можна брати без роздумів, якщо сумніваєтеся. Вона добре підходить і для смаження, і для салатів, і для супів — середній варіант між розсипчастою та щільною структурою.

Зелена етикетка — це найщільніші сорти, які чудово тримають форму навіть після варіння. Вони ідеальні для салатів, картоплі в мундирі та смаження, адже не розвалюються й виглядають охайно.

Авторка ролика зазначає: достатньо один раз запам'ятати це правило трьох кольорів, щоб надалі не губитися біля полиць у німецьких супермаркетах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після переїзду до Польщі українка вирішила зробити власне порівняння цін у двох відомих мережах — польському Lidl та українському "Сільпо". За її словами, асортимент у магазинах подібний, однак різниця у вартості окремих товарів доволі відчутна.