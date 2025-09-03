Її досі люблять і співають мільйони: яка українська пісня залишається популярною вже 30 років (відео)

Цей трек став частиною української культурної спадщини

Багато українських пісень через десятиліття продовжують "жити" і розтоплювати серця слухачів. Серед них трек "Спі собі сама" гурту Скрябін та легендарна рок-балада "Вона", виконана в 1995 році Тарасом Чубаєм, лідером гурту "Плач Єремії".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона залишається актуальною навіть через 30 років.

Яка українська пісня була популярною у 1995 році

Пісня "Вона" у виконанні лідера гурту "Плач Єремії" Тараса Чубая, мабуть, відома мільйонам українців. Але мало хто знає, що композицію було написано ще 1989 року поетом Костянтином Москальцем, який виконував її на сцені театру. А вперше трек був записаний Віктором Морозовим у складі тріо "Четвертий кут".

Тарас Чубай

Але саме рок-версія гурту "Плач Єремії" зробила пісню мегапопулярною у 1995 році. Це трек про кохання і про невблаганний час, що загрожує коханню, бо його ще нікому не вдалося подолати. Щобільше, пісня має яскравий національний характер, адже була написана у радянському Львові, коли були протести проти русифікації українських земель.

Ліричний трек швидко знайшов відгук у серцях багатьох слухачів, тому став культовим і навіть через 30 років не втратив своєї актуальності.

Пісня "Вона" принесла групі премію "Золота жар-птиця", а також її визнали найкращою на фестивалі "Таврійські ігри". У 2008 році трек назвали "Найпам'ятнішим українським хітом останньої чверті століття", він обійшов навіть пісню "911" Океану Ельзи.

Також композиція увійшла до топ-30 головних музичних хітів незалежної України. Поєднання акустичної гітари з елементами року створили неповторну атмосферу пісні, тому вона стала частиною культурної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, під яку пісню багато хто представляв себе гангстерами в 1995 році. Нині вона все ще популярна.