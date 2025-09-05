В жодному разі не вдягайте в цей день одяг з дірками: що категорично заборонено робити 5 вересня

Віряни в цей день дотримуються деяких заборон

Цієї п’ятниці, 5 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар, це свято припадало на 18 вересня.

Архангел Гавриїл явився у храмі Захарію під час виконання священницьких обов’язків і сповістив що Єлизавета народить сина, а він повинен назвати його Іоанном. Захарій не повірив — за сумнів він став німим аж до народження дитини. Щойно Іоанн з'явився на світ, Захарій написав його ім’я і дар мови повернувся.

Тоді Захарій і виголосив пророчу промову про долю сина. За переказами, цар Ірод наказав убити його, бо шукав дитину, яка могла б стати Месією. Захарія забили між вівтарем і храмовими дверима. Єлизавета померла через сорок днів після чоловіка, а Іван, спасенний, виховувався в пустелі до моменту свого служіння.

Традиції та прикмети 5 вересня

В цей день віряни згадують батьків Івана Предтечі. Сьогодні вшановується їхнє благочестя і віра.

зранку туман — чекайте на гарну погоду;

день сонячний — осінь буде теплою;

на траві рясна роса — осінь буде дощовою і врожайною.

Рясна роса в цей день віщує дощову осінь. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 5 вересня

ходити у рваному, брудному одязі — можете накликати злидні;

давати комусь обіцянки і не виконувати їх — це повернеться до вас бумерангом;

заздрити комусь — накличете біду не тільки до себе, а й до своєї сім'ї.

Іменини 5 вересня

В цей день іменини відзначають Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.

