Ни в коем случае не одевайте в этот день одежду с дырками: что категорически запрещено делать 5 сентября

Верующие в этот день соблюдают некоторые запреты

В эту пятницу, 5 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. До перехода ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник приходился на 18 сентября.

Архангел Гавриил явился в храме Захарии во время исполнения священнических обязанностей и возвестил, что Елизавета родит сына, а он должен назвать его Иоанном. Захарий не поверил — за сомнение он стал немым до рождения ребенка. Как только Иоанн появился на свет, Захарий написал его имя и дар речи вернулся.

Тогда Захарий и произнес пророческую речь о судьбе сына. По преданию, царь Ирод приказал убить его, потому что искал ребенка, который мог бы стать Мессией. Захария убили между алтарем и дверью храма. Елизавета умерла через сорок дней после мужа, а Иоанн, спасенный, воспитывался в пустыне до момента своего служения.

Традиции и приметы 5 сентября

В этот день верующие вспоминают родителей Иоанна Предтечи. Сегодня почитается их благочестие и вера.

утром туман — ждите хорошую погоду;

день солнечный – осень будет теплой;

на траве обильная роса – осень будет дождливой и урожайной.

Обильная роса в этот день предвещает дождливую осень. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 5 сентября

ходить в рваной, грязной одежде — можете навлечь нищету;

давать кому-то обещания и не выполнять их – это вернется к вам бумерангом;

завидовать кому-то – навлечете беду не только к себе, но и к своей семье.

Именины 5 сентября

В этот день именины отмечают Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Ефим, Елизавета, Ираида, Раиса.

Ранее "Телеграф" делился календарем праздников на сентябрь 2025 года. Мы собрали для вас все важные события первого месяца осени.