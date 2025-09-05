"Путин приди больше не орут?": в сети показали, каким безлюдным стал курорт-жемчужина Азовского побережья (видео)

Россияне "освободили" популярный курорт от туристов

С началом российского вторжения украинские курорты начали пустеть и разрушаться. Та же участь постигла и Бердянскую косу в Запорожской области — до полномасштабной войны одну из главных туристических жемчужин страны.

Бердянская коса отделяет Бердянский залив от Азовского моря. Когда-то летом и в начале осени здесь кипела жизнь и отдыхали тысячи людей, но после захвата территории Россией все опустело.

В сети распространяют видео, снятое на пляже лишь в конце августа: море чистое, песчаный пляж, но людей здесь вообще нет. Когда-то этот курорт привлекал туристов протяженностью береговой линии, мелководьем и теплой водой, сюда приезжали семьями и оставались на весь отпуск. Теперь же коса выглядит заброшенной — отдыхающих буквально нет.

Как сейчас выглядит Бердянская коса: видео

В комментариях пользователи иронично отмечают, что раньше здесь всегда было многолюдно и "прилечь негде было", зато теперь россияне "освободили" курорт от туристов.

Раньше прилечь негде было! Я любила отдыхать на Косе! Теперь освободили всех от всего! Но хоть вода есть!

А народу тьма, не протолкнуться

Владельцы курорта приуныли, Путин приди больше не орут?

Нет людей, всегда забито было, пройти нельзя

Бердянская коса на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за российской оккупации многие курортные зоны на азовском побережье Украины были разрушены. В их числе и Белосарайская коса, где туристический сезон не проводится уже четвертый год подряд.