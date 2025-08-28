Замість відпочиваючих у Кирилівці – чайки. Росіянка показала "принади" відпочинку в окупації (відео)

Людей на пляжі немає, зате вештаються пташки

Кирилівка в Запорізькій області була популярним курортом на березі Азовського моря, розвиток якого завжди був пов’язаний із туризмом та відпочиваючими. Однак російська окупація селища змінила все кардинально – у серпні на морі буквально немає людей.

Попри розпал курортного сезону, Кирилівка зовсім без відпочиваючих. Нещодавно курорт заполонили медузи впереміш із водоростями, а тепер там насолоджується сонячною погодою зграя чайок, що мешкають на морських просторах.

Один із таких моментів зняла на камеру телефону росіянка — любителька "руського міра". Вона виклала відео в ТікТок, на якому показала "принади" відпочинку в окупованому українському містечку: без людей на пляжі, натомість із пташками.

Як зараз виглядає пляж у Кирилівці: відео

Примітно, що в ролику громадянка країни-агресорки використала мелодію українського композитора Романа Дудчика, яка набула популярності після виходу серіалу "Свати".

Колись переповнені туристами з усієї України та з-за кордону, сьогодні пляжі Кирилівки майже порожні, а більшість баз відпочинку просто не працює. Раніше "Телеграф" розповідав детальніше, що відбувається із селищем у російській окупації.