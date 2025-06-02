Окупанти перетворили легендарний український курорт на режимний об'єкт (фото, відео)

Курортного сезону в місті не буде вже четвертий рік поспіль

Тимчасово окупований росіянами Бердянськ Запорізької області стрімко втрачає риси курортного міста. У центрі – зачинені кафе й нічні клуби, спустошені вулиці, заварені вікна будинку культури. На фоні цього – плани масштабної модернізації морського порту для вивозу награбованого і перекидання російської зброї. Туристичний сезон, попри потуги окупаційної "влади", фактично зірвано.

Як повідомила Бердянська міська військова адміністрація, Росія готує проєкт розширення морського порту в місті. За пропозицією російського Інституту просторового планування, передбачається поглиблення акваторії, нова залізнична гілка та оновлення інфраструктури.

Мета – збільшення вантажообігу до понад 2,4 мільйона тонн на рік. В адміністрації наголошують: це означається посилення масштабного грабунку окупованих територій – викрадення зерна, металу, промислового обладнання.

Водночас окупаційна "влада" продовжує імітацію "мирного життя". У центрі міста заварюють вікна будівель шматками сміттєвих баків, зокрема – в будинку культури заводу "Південгідромаш".

"Бердянці давно просили привести до ладу будівлю будинку культури заводу "Південгідромаш" (БК ім. Островського) до ладу. Окупаційна влада справилася — взяли й заварили вікна та двері шматками старих баків для сміття. Виглядає епічно. Особливо з урахуванням, що в самому центрі", — повідомляють місцеві Telegram-канали.

Курортна інфраструктура руйнується — кафе "Тріо" на центральному пляжі перетворилось на смітник, нічний клуб "Баракуда" — в точку збору колаборантів і військових. Частина закладів не працює з 2022 року, інші — занепадають.

Як повідомляє Приморка.City, місто на четвертому році окупації — безлюдне. Центр виглядає мертвим, бердянці уникають вулиць без нагальної потреби. Оглядовий майданчик, обіцяний окупантами ще у 2024 році, досі не добудований, строки завершення робіт постійно переносяться.

Натомість основний "турист" тут — військовий. Із кожним місяцем Бердянськ дедалі більше втрачає риси приморського міста для життя — і перетворюється на логістичний об'єкт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що внаслідок російської окупації значна частина курортів на узбережжі Азовського моря в Україні зазнала руйнувань. Серед них — Білосарайська коса, яка вже четвертий рік поспіль залишається без туристичного сезону.