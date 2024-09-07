Що потрібно зробити відразу після збирання врожаю: забудете про хвороби і шкідників

Ця обробка забезпечить багатий урожай у подальшому

З настанням осені досвідчені городники вносять у ґрунт корисні поживні речовини. Ця нескладна процедура надалі убереже рослини від хвороб та нашестя шкідників.

Осіннє удобрювання ґрунту не тільки позбавить землю від хвороботворних мікроорганізмів і відлякає шкідників, а й покращить її якість, що своєю чергою сприятиме багатому врожаю в майбутньому.

Після збирання врожаю фахівці радять обробляти город спеціальним добривом, щоб знищити бактерії, включаючи грибкові. Про це пише southernliving.

Чим обробити город після збирання врожаю

Ключовий інгредієнт – закваска, сироватка чи кефір (досить 1 літра). До одного з цих продуктів додайте 1 столову ложку кориці, попередньо розчинену у склянці теплої води. Цей компонент забезпечить рослини поживними речовинами, вітамінами та амінокислотами. Також додайте 1 столову ложку меленої куркуми.

Як обробляти ґрунт

Фото: freepik

Розчиніть 1 столову ложку концентрованого розчину у 10 літрах води. Отриманої кількості вистачить на удобрювання 1 квадратного метра землі на вашій ділянці.

Ще раз нагадаємо, що в розпал городнього сезону важливо не забувати про обробку рослин від шкідників та підживлення. Раніше ми писали, коли найкраще поливати рослини для отримання смачного та рясного врожаю.