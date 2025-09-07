Пів України покриє льодом? Синоптик розповів, коли регіони накриють перші заморозки

Названо дату, коли почне падати температура

Погода в Україні у вересні 2025 року хоч і обіцяє бути аномально спекотною, а опади прогнозують мінімальні, проте можуть і вдарити перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, в Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси.

Синоптик каже, що це може відбутись після 20 вересня. Можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях.

За прогнозом синоптиків Ventusky, температура повітря почне падати вже з 19 вересня. Зранку в столиці очікується +9°C, у Львові — +8°C, Харкові — +12°C, Дніпрі — +14°C. Водночас в Одесі ще триматиметься відносно хороша погода — температура становитиме +18°C.

Найбільш відчутне похолодання торкнеться північних та центральних регіонів України, тоді як південні області, зокрема Одеський регіон, дещо довше зберігатимуть комфортні температурні показники.

Зверніть увагу, що третя декада будь-якого місяця починається з 21-го числа і закінчується останнім числом місяця.

