Перші заморозки та страшні зливи? Коли восени в Україні зіпсується погода

Перші "подихи" осені відчують усі регіони

Цьогорічне літо було досить контрастним, однак деякі регіони поповній відчули спеку та зливи з грозами. Тому багатьох українців цікавить: якою буде осінь та коли прийде справжнє похолодання.

Відповідь на це "Телеграфу" дав народний синоптик з Волині Володимир Деркач у матеріалі ""Бабине літо" в листопаді та перші заморозки: народний синоптик дав неочікуваний прогноз до кінця року".

За словами синоптика, перше похолодання почнеться вже з першої декади вересня. Однак вдень температура досить довго буде теплою та приємною.

"Під кінець першої декади температура почне знижуватись. Особливо відчутно це буде вночі. В цей період також зросте ймовірність опадів, однак вони будуть досить слабкі", — каже синоптик.

Він додає, що вже з другої декади вересня Україну накриє по-справжньому осіння погода. На початку цієї десятиденки опади будуть помірні, але з середини місяця значно посиляться дощі. Саме в цей період знизиться температура, українці відчують "подих" осінніх днів.

"Насамкінець другої декади опадів стане менше, а в окремих регіонах вони повністю минуть", — додав Деркач.

В третій декаді вересня температура почне знижуватись, але заморозків не буде. Дощі в цей період продовжать накривати Україну, до кінця місяця їх стане значно менше. В кінці вересня почне вимальовуватися гарна погода без опадів, а температура повітря підвищиться.

Володимир Деркач — народний синоптик з міста Камінь-Каширський на Волині. Він спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування ґрунтується на давніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня — за юліанським. За методикою народного синоптика, кожен день у цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину і спрогнозувати погоду на рік вперед.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли восени буде "бабине літо" і чи затримається воно.