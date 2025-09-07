Пол Украины покроет льдом? Синоптик рассказал, когда регионы накроют первые заморозки
Названа дата, когда начнет падать температура
Погода в Украине в сентябре 2025 года хоть и обещает быть аномально жаркой, а осадки прогнозируют минимальные, однако могут ударить первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября.
Об этом "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в Украину поступят холодные арктические воздушные массы.
Синоптик говорит, что это может произойти после 20 сентября. Возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.
По прогнозу синоптиков Ventusky, температура воздуха станет падать уже с 19 сентября. Утром в столице ожидается +9°C, во Львове – +8°C, Харькове – +12°C, Днепре – +14°C. В то же время, в Одессе еще будет держаться относительно хорошая погода — температура составит +18°C.
Наиболее ощутимое похолодание коснется северных и центральных регионов Украины, тогда как южные области, в частности Одесский регион, будут дольше сохранять комфортные температурные показатели.
Обратите внимание, что третья декада любого месяца начинается с 21 числа и заканчивается последним числом месяца.
