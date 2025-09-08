С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025! Самые красивые открытки, яркие картинки

В этот день не забудьте поздравить родных с важным праздником

По церковному новоюлианскому календарю 8 сентября в Украине отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В народе этот важный церковный праздник известен как Вторая Пречистая.

Праздник Рождества Богородицы посвящен появлению на свет Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Долгое время супруги не могли иметь детей, но горячо молились о даровании наследника и дали обет посвятить его Богу.

Однажды Анне явился ангел и возвестил о скором рождении дочери, которой суждено сыграть особую роль в истории спасения мира. Так у супругов появилась Мария. Когда девочке было всего три года, родители отвели ее в храм для служения Господу. Впоследствии именно Марии было предназначено стать матерью Иисуса Христа — Спасителя человечества.

Рождество Богородицы издавна имеет особое значение для женщин, которых почитают хранительницами семейного рода. В этот день в храмах совершаются богослужения, а верующие обращаются к Божьей Матери и просят у святой здоровья и благополучия для своих близких.

