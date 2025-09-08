Рус

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Найкрасивіші листівки і віршовані привітання для рідних

Наталія Дума
Листівки для привітання з Другою Пречистою 2025
Листівки для привітання з Другою Пречистою 2025. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Ваші рідні точно посміхнуться від красивої листівки у свято

Цього понеділка, 8 вересня, православні християни та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за новоюліанським церковним календарем. Це одне із найважливіших церковних свят у році. За переказами, саме в цей день у благочестивої подружньої пари Йоакима та Анни народилася дівчинка Марія, якій судилося стати Матір’ю Ісуса Христа.

У народі цей день ще називають Другою Пречистою. Вважається, що саме з цього часу починається справжня осінь, а на ниві можна проводити засів озимини. Це свято — не тільки церковна подія, а й гарна нагода зробити приємно рідним і близьким.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках, щоб ви могли порадувати важливих для вас людей. Надішліть барвисту картинку і віршоване привітання і побажайте близьким добробуту, миру і добра.

Привітання у віршах з Різдвом Пресвятої Богородиці

Сьогодні свято чистоти й добра,

Марія в світ народжена з тепла.

Хай Богородиця в цей світлий час

Своїм покровом огорне всіх нас.

***

З Різдвом Пречистої Марії!

Хай будуть дні ваші щасливі й мрійні,

Хай в дім приходить мир і благодать,

А серце радість буде зігрівать.

***

Пречиста Діва в цей день народилась,

Над світом милістю своєю схилилась.

Тож хай у родині панує тепло,

Щоб серце від щастя й любові цвіло.

Листівки та картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці

Листівки з Другою Пречистою 2025
Картинки з Другою Пречистою 8 вересня
Різдво Пресвятої Богородиці картинки
Різдво Пресвятої Богородиці листівки
Картинки Друга Пречиста 2025
Листівки Друга Пречиста 2025

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на вересень 2025. Ми зібрали для вас усі важливі події першого місяця осені.

