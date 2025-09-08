З Різдвом Пресвятої Богородиці! Найкрасивіші листівки і віршовані привітання для рідних

Ваші рідні точно посміхнуться від красивої листівки у свято

Цього понеділка, 8 вересня, православні християни та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за новоюліанським церковним календарем. Це одне із найважливіших церковних свят у році. За переказами, саме в цей день у благочестивої подружньої пари Йоакима та Анни народилася дівчинка Марія, якій судилося стати Матір’ю Ісуса Христа.

У народі цей день ще називають Другою Пречистою. Вважається, що саме з цього часу починається справжня осінь, а на ниві можна проводити засів озимини. Це свято — не тільки церковна подія, а й гарна нагода зробити приємно рідним і близьким.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках, щоб ви могли порадувати важливих для вас людей. Надішліть барвисту картинку і віршоване привітання і побажайте близьким добробуту, миру і добра.

Привітання у віршах з Різдвом Пресвятої Богородиці

Сьогодні свято чистоти й добра,

Марія в світ народжена з тепла.

Хай Богородиця в цей світлий час

Своїм покровом огорне всіх нас.

***

З Різдвом Пречистої Марії!

Хай будуть дні ваші щасливі й мрійні,

Хай в дім приходить мир і благодать,

А серце радість буде зігрівать.

***

Пречиста Діва в цей день народилась,

Над світом милістю своєю схилилась.

Тож хай у родині панує тепло,

Щоб серце від щастя й любові цвіло.

Листівки та картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці

