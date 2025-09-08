З Різдвом Пресвятої Богородиці! Найкрасивіші листівки і віршовані привітання для рідних
Ваші рідні точно посміхнуться від красивої листівки у свято
Цього понеділка, 8 вересня, православні християни та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за новоюліанським церковним календарем. Це одне із найважливіших церковних свят у році. За переказами, саме в цей день у благочестивої подружньої пари Йоакима та Анни народилася дівчинка Марія, якій судилося стати Матір’ю Ісуса Христа.
У народі цей день ще називають Другою Пречистою. Вважається, що саме з цього часу починається справжня осінь, а на ниві можна проводити засів озимини. Це свято — не тільки церковна подія, а й гарна нагода зробити приємно рідним і близьким.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках, щоб ви могли порадувати важливих для вас людей. Надішліть барвисту картинку і віршоване привітання і побажайте близьким добробуту, миру і добра.
Привітання у віршах з Різдвом Пресвятої Богородиці
Сьогодні свято чистоти й добра,
Марія в світ народжена з тепла.
Хай Богородиця в цей світлий час
Своїм покровом огорне всіх нас.
***
З Різдвом Пречистої Марії!
Хай будуть дні ваші щасливі й мрійні,
Хай в дім приходить мир і благодать,
А серце радість буде зігрівать.
***
Пречиста Діва в цей день народилась,
Над світом милістю своєю схилилась.
Тож хай у родині панує тепло,
Щоб серце від щастя й любові цвіло.
Листівки та картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці
